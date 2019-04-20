فيديو وصور..ممثلو الكنيسة المصرية فى جوهانسبرج يدلون بأصواتهم بالاستفتاء

كتبت – هناء أبو العز

بدأت اللجنة الانتخابية في سفارة جمهورية مصر العربية في "بريتوريا" أعمالها خلال اليوم الثاني من الاستفتاء على التعديلات الدستورية في موعدها التاسعة صباح اليوم السبت 20 أبريل 2019، واستقبلت اللجنة حتى منتصف اليوم عدداً من أبناء الجالية المصرية كان على رأسهم ممثلو الكنيسة المصرية في "جوهانسبرج".



وفد الكنيسة

وترأس وفد الكنيسة المصرية في "جوهانسبرج"؛ الأنبا "أنطونيوس مرقس"، أسقف عام شئون أفريقيا، أسقف الكنيسة المصرية الأرثوذوكسية في "جنوب أفريقيا"، كما أدلى عدد من أعضاء الكنيسة وأبنائها بأصواتهم، وكان من بينهم السيدة "ماري خلة" رئيس المنتدى المصري في "جنوب أفريقيا".

وأكد السفير "شريف عيسى" سفير جمهورية مصر العربية في "جنوب أفريقيا"، أن اليوم الثاني من التصويت يشهد حتى الآن مشاركة عدد أكبر من المصريين الذين توافدوا على مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم مقارنة بالأعداد التي شاركت باليوم الأول من أيام التصويت.

و حرص المشاركون في الاستفتاء على التعديلات الدستورية على الحضور والمشاركة، فى مشهد وطنى خالص، رافعين علم "مصر"، وتستمر عملية التصويت في حضور السفير "شريف عيسى" سفير جمهورية مصر العربية في جنوب أفريقيا وأعضاء البعثة المصرية، حيث يواصل المصريون في "جنوب أفريقيا" الحضور إلى مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم، ويشهد اليوم الثاني حضور عدد من الأسر المصرية في "جنوب أفريقيا" وعدد من شباب "مصر" الذين حرصوا على التقاط مجموعة من الصور التذكارية مع السفير "شريف عيسى".



3- المصريين فى جنوب افريقيا