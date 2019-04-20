فرقة "حسب الله" تشارك المواطنين الاحتفال بالعرس الديمقراطى فى المطرية

كتب عبد الله محمود

عمت حالة من البهجة والسرور، أمام اللجنة الفرعية بمجمع المدارس بمدرسة عمرو بن الخطاب بمنطقة المطرية، وذلك بعد عزف فرقة " حسب الله " الموسيقى الشعبية.

ومن جانبه قال سيد سعد رئيس فرقة " حسب الله " إنه حضر بفرقته كاملة للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مضيفا أن أعداد الناخبين فى تزايد تمام منذ بدء فتح لجان الانتخاب وحتى الآن، موضحا أنه يتوجب على فرد فى المجتمع المشاركة الايجابية، لافتا إلى أن هذه التعديلات الدستورية ستمنح مصر المزيد من الديمقراطية والاستقرار.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.