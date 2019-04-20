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ضبط 150 قطعة سلاح و114 قضية مخدرات في حملات أمنية خلال 24 ساعة

السبت، 20 أبريل 2019 11:19 ص
ضبط 150 قطعة سلاح و114 قضية مخدرات في حملات أمنية خلال 24 ساعة حملات أمنيه_صورة ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والمطلوبين أمنياً.

ونجح قطاع الأمن العام في ضبط " 150 قطعة سلاح نارى ، 114 قضية مخدرات ، 17 مُتهَم لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 39 متهم ومراقب هاربين ، 278 دراجة نارية مخالفة ، سيارتان مبلغ بسرقتهما،  20625 مخالفة مرورية، 2086 مخالفة مرافق ، 24 قضية مصنفات ، وتنفيذ 77239 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

 
 

 

 


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