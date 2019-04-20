ضبط 150 قطعة سلاح و114 قضية مخدرات في حملات أمنية خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والمطلوبين أمنياً.
ونجح قطاع الأمن العام في ضبط " 150 قطعة سلاح نارى ، 114 قضية مخدرات ، 17 مُتهَم لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 39 متهم ومراقب هاربين ، 278 دراجة نارية مخالفة ، سيارتان مبلغ بسرقتهما، 20625 مخالفة مرورية، 2086 مخالفة مرافق ، 24 قضية مصنفات ، وتنفيذ 77239 حكم قضائى متنوع".
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة