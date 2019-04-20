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صور.. وصلة رقص لعاملة بغزل المحله علي موسيقي تسلم الأيادى

السبت، 20 أبريل 2019 12:33 م
صور.. وصلة رقص لعاملة بغزل المحله علي موسيقي تسلم الأيادى عاملة بغزل المحله
الغربية عادل ضرة - مصطفى عادل
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رصد"اليوم السابع" دخول عاملة بشركة غزل المحلة، في وصلة رقص علي أغنيه تسلم الايادى، والتي عزفتها فرقه الموسيقي النحاسية فى ميدان طلعت حرب داخل الشركة، حيث خرج الالاف من عمال الوردية الصباحية رافعين الاعلام، لتأييد التعديلات الدستورية، بمشاركه عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، ونواب البرلمان وقيادات من الكنيسه والازهر.
 
وحرص عدد كبير من السيدات، على المشاركة، رافعين علم مصر بطول 50 مترا، وانطلقت السيدات الزغاريد على انغام الطبل والمزمار البلدى، معربين عن فرحتهم ومعلنين عن تأييدهم الكامل لاستقرار الوطن.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
عاملة بغزل المحله (1)
 
عاملة بغزل المحله (2)
 

 


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