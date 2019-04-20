صور.. محافظ جنوب سيناء بعد الإدلاء بصوته:الشعب السيناوى يقدر المسئولية

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أثناء إدلائه بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة رفاعى الطهاوى للبنين بمدينة طور سيناء، أهمية المشاركة والنزول إلى اللجان الانتخابية لأداء الواجب الوطنى الذى هو حق علينا الآن تجاه الدولة المصرية الحديثة والوقوف بجانبها بعد أن عادت إلينا في ثوبها الجديد بأمنها وأمانها وأستقرارها ومشروعاتها الخدمية والقومية العملاقة التى تصب جميعها في مصلحة المواطن ووضحت لنا على الأرض في عدد كبير من قطاعات الدولة.

وقال المحافظ، إن الشعب السيناوى يعى جيدا حجم المؤامرات التى تحاك بالوطن وسوف يقدر المسئولية الوطنية ويشارك بقوة في الاستفتاء على هذه التعديلات من أجل المصلحة العامة للبلاد والوقوف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة الانجازات وتطهير ربوع الوطن من الإرهاب للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وتوصيل رسالة للعالم بأن الشعب المصرى لديه من الوعى والحس السياسى بأن يشارك فى الاستفتاء، وممارسة حقه فى الاختيار، مشيرا إلى أن المواطن لابد أن يكون لديه حق فى الدستور وألا يفرط فى حقه.

ووجه المحافظ، الشكر للرجال القضاء المشرفين على الاستفتاء، وكذلك رجال الجيش والشرطة لتأمينهم اللجان، وجميع العاملين بالمحافظة لبذلهم جهود كبيرة لخروج العرس الديمقراطي في أبهى صورة.

وشدد المحافظ، على أهمية اداء الواجب الوطنى الذى كفله الدستور لكل مواطن تجاه بلده، لأن الأهم بالنسبة لعملية الاستفتاء هو المشاركة الإيجابية وعدم التقاعس وحرص كل شخص على ممارسة وإعمال حقه الدستوري بالنزول والمشاركة.

وكثفت قوات الأمن من الشرطة والجيش الثاني الميداني من إجراءاتها بمحيط اللجان إضافة إلى بوابات إلكترونية والشرطة النسائية في اللجان الخاصة بالسيدات وفرض طوق أمني في محيط جميع اللجان

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.