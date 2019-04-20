صور.. محافظ بنى سويف يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

بنى سويف :هانى فتحى

أدلى المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، وذلك بمقر لجنة جمعية الشبان المسلمين بمدينة بنى سويف، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام المواطنين فى الساعة 9 صباح اليوم السبت للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء والذى يستمر حتى الاثنين المقبل.

جاء ذلك خلال تفقده عددا من لجان الاقتراع للاطمئنان على سير عملية الاستفتاء، والتأكد من فعالية الإجراءات المنفذة لتوفير كافة سبل الراحة والأمان والمناخ المناسب للمواطنين للإدلاء بأصواتهم فى يسر وسهولة، حيث اطمأن على توافر كشوف للمواطنين الوافدين والمغتربين بكافة لجان الاقتراع بمراكز ومدن المحافظة.

كما أكد المحافظ على أن اليوم الأول من الاستفتاء يسير بكل يسر وسلاسة ،وأنه لا توجد معوقات مؤثرة على عملية الاستفتاء حسب ما رصدته غرف العمليات الرئيسية والفرعية ،مشيرا إلى أن الناخبين يدلون بأصواتهم بشكل ميسر وسلس.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظة قد أنهت استعداداتها المكثفة للاستفتاء على التعديلات الدستورية لاستقبال مليون و800 ألف ناخب وناخبة موزعين على 482 مقر انتخابى تحتوى على 514 لجنة، وذلك من خلال مراجعة كافة الترتبيات والتجهيزات النهائية على المقار الانتخابية بجميع المراكز والقرى بنطاق المحافظة، والاطمئنان على جاهزيتها، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم،ومتابعة المنظومة من خلال غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بخلاف غرف العمليات الفرعية بالوحدات والمحلية.

كما تم إتاحة كافة اللجان أمام الوافدين والمغتربين للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، وذلك بحسب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات أنه على رؤساء اللجان الفرعية تمكين الناخب الوافد من الإدلاء بصوته واثبات اسمه ورقمه القومى وتوقيعه وتوقيع أمين اللجنة المختص بالكشف المستقل بالوافدين ، مع اتباع كافة القواعد القانونية وقرارات الهيئة المنظمة لعملية الاستفتاء فى عملية تصويت الوافدين وفرز أصواته.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.



محافظ بنى سويف يدلى بصوته (1)



محافظ بنى سويف يدلى بصوته (2)



محافظ بنى سويف يدلى بصوته (3)



محافظ بنى سويف يدلى بصوته (4)



محافظ بنى سويف يدلى بصوته (5)



محافظ بنى سويف يدلى بصوته (6)



محافظ بنى سويف يدلى بصوته (7)



محافظ بنى سويف يدلى بصوته (8)



محافظ بنى سويف يدلى بصوته (9)