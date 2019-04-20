video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 04:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ بنى سويف يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

السبت، 20 أبريل 2019 04:11 م
صور.. محافظ بنى سويف يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية محافظ بنى سويف يدلى بصوته
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق

أدلى المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، وذلك بمقر لجنة جمعية الشبان المسلمين بمدينة بنى سويف، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام المواطنين فى الساعة 9 صباح اليوم السبت  للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء والذى يستمر حتى الاثنين المقبل.

جاء ذلك خلال تفقده عددا من لجان الاقتراع للاطمئنان على سير عملية الاستفتاء، والتأكد من فعالية الإجراءات المنفذة لتوفير كافة سبل الراحة والأمان  والمناخ المناسب للمواطنين للإدلاء بأصواتهم فى يسر وسهولة، حيث اطمأن على توافر  كشوف للمواطنين الوافدين والمغتربين بكافة لجان الاقتراع بمراكز ومدن المحافظة.

 

كما أكد المحافظ على أن اليوم الأول من الاستفتاء يسير بكل يسر وسلاسة ،وأنه لا توجد معوقات مؤثرة على عملية الاستفتاء حسب ما رصدته غرف العمليات الرئيسية والفرعية ،مشيرا إلى أن الناخبين يدلون بأصواتهم بشكل ميسر وسلس.

 

تجدر الإشارة إلى أن المحافظة قد أنهت استعداداتها المكثفة  للاستفتاء على التعديلات الدستورية لاستقبال مليون و800 ألف ناخب وناخبة موزعين على 482 مقر انتخابى تحتوى على 514 لجنة، وذلك من خلال مراجعة كافة الترتبيات والتجهيزات النهائية على المقار الانتخابية بجميع المراكز والقرى بنطاق المحافظة، والاطمئنان على جاهزيتها، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم،ومتابعة المنظومة من خلال غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بخلاف غرف العمليات الفرعية بالوحدات والمحلية.

كما تم إتاحة كافة اللجان أمام الوافدين والمغتربين للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، وذلك بحسب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات  أنه على رؤساء اللجان الفرعية تمكين الناخب الوافد  من الإدلاء بصوته  واثبات اسمه ورقمه القومى وتوقيعه وتوقيع أمين اللجنة المختص بالكشف المستقل بالوافدين ، مع اتباع كافة القواعد القانونية وقرارات الهيئة المنظمة لعملية الاستفتاء فى عملية تصويت الوافدين وفرز أصواته.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

 

محافظ بنى سويف يدلى بصوته (1)
محافظ بنى سويف يدلى بصوته (1)

 

محافظ بنى سويف يدلى بصوته (2)
محافظ بنى سويف يدلى بصوته (2)

 

محافظ بنى سويف يدلى بصوته (3)
محافظ بنى سويف يدلى بصوته (3)

 

محافظ بنى سويف يدلى بصوته (4)
محافظ بنى سويف يدلى بصوته (4)

 

محافظ بنى سويف يدلى بصوته (5)
محافظ بنى سويف يدلى بصوته (5)

 

محافظ بنى سويف يدلى بصوته (6)
محافظ بنى سويف يدلى بصوته (6)

 

محافظ بنى سويف يدلى بصوته (7)
محافظ بنى سويف يدلى بصوته (7)

 

محافظ بنى سويف يدلى بصوته (8)
محافظ بنى سويف يدلى بصوته (8)

 

محافظ بنى سويف يدلى بصوته (9)
محافظ بنى سويف يدلى بصوته (9)

 

محافظ بنى سويف يدلى بصوته (10)
محافظ بنى سويف يدلى بصوته (10)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مدير أمن بنى سويف يتفقد لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية

صور.. مسيرة للعاملين بمياه بنى سويف لحث المواطنين المشاركة بالاستفتاء

الاستفتاء

استفتاء الدستور

استفتاء التعديلات الدستورية

تعديل الدستور 2019

استفتاء 2019

تصويت الدستور

لجان الاستفتاء

مشاركة الاستفتاء

اعرف لجنتك

الوطنية للانتخابات




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة