صور.. محافظ الأقصر يتفقد لجان مدينة إسنا.. والأهالى يهتفون "تحيا مصر"

الأقصر – أحمد مرعى

واصل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم السبت، جولته في مدينة إسنا لتفقد مراكز الاستفتاء والإطمئنان على سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وانتظام استقبال الناخبين باللجان الانتخابية، وذلك برفقة نائب المحافظ محمد عبد القادر خيري، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشملت جولة محافظ الأقصر في مدينة إسنا، تفقد لجان الوحدة المحلية بجزيرة راجح، ومدرسة كومير للتعليم الأساسي، والوحدة المحلية لقرية النمسا، حيث اطمئن المحافظ على سير عملية الإقتراع داخل تلك اللجان وتوافر كافة الاجراءات والتسهيلات التي تيسر للناخبين عملية الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر ودون أي عقبات، كما التقى المحافظ بنماذج من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين أكدوا على إصرارهم على المشاركة في الاستفتاء، كما التقى مع عدد من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في الاستفتاء، فيما قامت أعداد من المواطنين بترديد هتافات " تحيا مصر" أمام اللجان.

وأدلي محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ونائب المحافظ محمد عبد القادر خيري، بصوتيهما في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك اللجنة العامة رقم 1 بمدرسة وادي الملكات الابتدائية بمدينة الأقصر، وإطمئن المحافظ، عقب إدلائه بصوته على سير عملية الاقتراع في اللجنة، مشدداً على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للمواطنين من الناخبين، وأيضا المشرفين والعاملين في اللجنة، كما قام في مدينة الأقصر بتفقد لجان مدرسة صلاح الدين الابتدائية، ومدرسة الشهداء الابتدائية بمدينة الأقصر، للاطمئنان على سير عملية الإقتراع وتوافر كافة الاجراءات والتسهيلات التي تيسر للناخبين عملية الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر ودون أي عقبات.

فيما قام العميد محمد ابراهيم عياد رئيس مدينة الطود، بالمرور على مقرات الاستفتاء بالمركز وذلك للتأكد من فتح مقار اللجان في موعدها ببداية كل يوم من أيام الاقتراع، وانتظام العمل بها واستمرار التواصل على مدار اليوم بجميع رؤساء اللجان ، ومعاونتهم في التعامل مع كافة المشاكل والعقبات، التي تعوق سير عملية الاستفتاء.

يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ814586 ناخبا، ويبلغ إجمالي المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة 171 موزعين على 190 لجنة فرعية، تشمل 31 لجنة بقسم شرطة الأقصر، و22 لجنة بمركز شرطة الأقصر، و9 لجان بمركز طيبة، و30 لجنة بمركز القرنة، و30 لجنة بمركز أرمنت، و68 لجنة بمركز إسنا.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.



















