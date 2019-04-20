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صور.. قوافل الدعاة تتوافد على لجان استفتاء التعديلات الدستورية بالمحافظات

السبت، 20 أبريل 2019 03:56 م
صور.. قوافل الدعاة تتوافد على لجان استفتاء التعديلات الدستورية بالمحافظات قوافل الدعاة تتوافد على لجان التصويت بالمحافظات
كتب - إسماعيل رفعت
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توافدت قوقل الدعاة وعلماء وزارة الأوقاف، على لجان الاستفتاء على الدستور بالقاهرة الكبرى والمحافظات.
 
وتوجه الدعاة إلى اللجان فى مجموعات حيث شهدت محافظات القاهرة وقنا توافدت كبيرا للدعاة.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
قوافل الدعاة تتوافد على لجان التصويت بالمحافظات (1)
قوافل الدعاة تتوافد على لجان التصويت بالمحافظات (1)

قوافل الدعاة تتوافد على لجان التصويت بالمحافظات (2)
قوافل الدعاة تتوافد على لجان التصويت بالمحافظات (2)

قوافل الدعاة تتوافد على لجان التصويت بالمحافظات (3)
قوافل الدعاة تتوافد على لجان التصويت بالمحافظات (3)

قوافل الدعاة تتوافد على لجان التصويت بالمحافظات (4)
قوافل الدعاة تتوافد على لجان التصويت بالمحافظات (4)

قوافل الدعاة تتوافد على لجان التصويت بالمحافظات (5)
قوافل الدعاة تتوافد على لجان التصويت بالمحافظات (5)

قوافل الدعاة تتوافد على لجان التصويت بالمحافظات (6)
قوافل الدعاة تتوافد على لجان التصويت بالمحافظات (6)

قوافل الدعاة تتوافد على لجان التصويت بالمحافظات (7)
قوافل الدعاة تتوافد على لجان التصويت بالمحافظات (7)

قوافل الدعاة تتوافد على لجان التصويت بالمحافظات (8)
قوافل الدعاة تتوافد على لجان التصويت بالمحافظات (8)

قوافل الدعاة تتوافد على لجان التصويت بالمحافظات (9)
قوافل الدعاة تتوافد على لجان التصويت بالمحافظات (9)

قوافل الدعاة تتوافد على لجان التصويت بالمحافظات (10)
قوافل الدعاة تتوافد على لجان التصويت بالمحافظات (10)

قوافل الدعاة تتوافد على لجان التصويت بالمحافظات (11)
قوافل الدعاة تتوافد على لجان التصويت بالمحافظات (11)

قوافل الدعاة تتوافد على لجان التصويت بالمحافظات (12)
قوافل الدعاة تتوافد على لجان التصويت بالمحافظات (12)

قوافل الدعاة تتوافد على لجان التصويت بالمحافظات (13)
قوافل الدعاة تتوافد على لجان التصويت بالمحافظات (13)

قوافل الدعاة تتوافد على لجان التصويت بالمحافظات (14)
قوافل الدعاة تتوافد على لجان التصويت بالمحافظات (14)
 

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