video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 06:55 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. رئيس جهاز حماية المستهلك والعاملون يشاركون فى الاستفتاء على تعديل الدستور

السبت، 20 أبريل 2019 06:09 م
صور.. رئيس جهاز حماية المستهلك والعاملون يشاركون فى الاستفتاء على تعديل الدستور اللواء الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

حرص اللواء الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك على اصطحاب العاملين بالجهاز وتنظيم  مسيرة فى حب الوطن والتوجه إلى مقر لجان الاستفتاء بالمدرسة القومية العربية بالعجوزة، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تأكيدا على دعم الدولة المصرية فى حراكها نحو مزيد من الديمقراطية ودعم الاستقرار.

وأكد اللواء الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المشاركة واجب وطنى لاستكمال مسيرة الإنجازات التى تحققت وكذلك لاستقرار أمن الوطن ودعم الدولة المصرية ولمواجهة التحديات.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا،و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.


 
 

 
 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الوطنية للانتخابات توضح ملامح أول أيام ماراثون الاستفتاء: دفعنا بموظفين بجنوب سيناء والقاهرة لمعاونة القضاة لكثافة الحضور.. الشريف: نتائج الاستفتاء فى موعد أقصاه 27 أبريل.. ومستعدون دائما لإجراء أى استحقاق

صور.. الشباب المشاركون بالاستفتاء لـ"اليوم السابع": التصويت واجب وطنى

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستورالمصري




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة