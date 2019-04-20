صور.. حى مصر الجديدة يوفر سيارة خاصة لنقل سيدة معاقة بناء على طلبها

كتب سيد الخلفاوى

تلقى حى مصر الجديدة شرق القاهرة، بلاغا من سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة "مريم مصطفى"، بشارع عثمان بن عفان، بطلب الدعم لمساعدتها على الوصول للجنتها الانتخابية نظرا لحالتها الصحية وعدم قدرتها على الذهاب للجنة.

من جانبه أكد اللواء أحمد محمد أنور، رئيس حى مصر الجديدة، أنه الحى أرسل سيارة بمسعفين للسيدة وتوصيلها للجنة الانتخابية ، لممارسة حقها الدستورى، بمجرد تلقى بلاغ من المحافظة، مشيرا إلى أننا مجتمع واحد وأسرة واحدة، وهذا واجبنا نحو مصر، لافتا إلى أن الإقبال كبير ويزيد بشكل متواصل.

وقالت مريم مصطفى، إنها تواصلت مع رئاسة الوزراء فأرسل الحى لها سيارة وساعدوها فى النزول من شقتها، وخلال نصف ساعة كانت انتهت من التصويت فى الاستفتاء.

وفى سياق آخر تفقد رئيس حى مصر الجديدة سير العملية الانتخابية بنطاق الحى مؤكدا أن كل الأمور تسير بشكل طبيعى ولا يوجد ما يعكر صفو العملية الانتخابية.

ويتواجد بالقاهرة 679 مركزا انتخابيا تشمل 1388 لجنة فرعية بجميع أحياء القاهرة، بالإضافة إلى 44 لجنة عامة لأعمال فرز الأصوات، وعدد من لهم حق التصويت على مستوى المحافظة 7,622,722 مليون ناخب .

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.