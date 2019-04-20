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صور.. المصريون بجنوب أفريقيا والنمسا يشاركون باستفتاء الدستور لليوم الثانى

السبت، 20 أبريل 2019 03:53 م
صور.. المصريون بجنوب أفريقيا والنمسا يشاركون باستفتاء الدستور لليوم الثانى المصريون فى الخارج يشاركون باستفتاء الدستور
كتب محمد رضا
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تواصل الجالية المصرية فى جنوب أفريقيا، ومدينة فيينا عاصمة النمسا، المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت، وهو اليوم الثانى من الاستفتاء للمصريين فى الخارج الذى انطلق ماراثون التصويت بالنسبة لهم ابتداءً من أمس الجمعة 19 أبريل، والذى يستمر حتى غدًا الأحد 21 أبريل.

يذكر أن سفارة مصر فى فيينا، أكدت – فى وقت سابق أمس الجمعة - أن تصويت الجالية المصرية فى النمسا بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، جاء إيجابيا فى يومه الأول، وأوضحت السفارة المصرية فى فيينا – حينها - أن عملية الاقتراع تمت فى هدوء وسلاسة وأجواء طبيعية.

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فيما، أعرب مشرفون على الاستفتاء – فى تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى فيينا – عن رضائهم الكامل عن مستوى مشاركة المصريين فى الاستفتاء، متوقعين أن تكون نسبة التصويت والمشاركة أعلى يومى السبت والأحد المقبلين بسبب عطلة نهاية الاسبوع فى النمسا.

يذكر أن عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين فى الخارج اتسمت فى يومها الأول باهتمام وبتسهيلات جيدة من السفارة المصرية فى فيينا بإشراف من السفير عمر عامر والقنصل العام محمد فرج وأعضاء البعثة، فيما يشار إلى أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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