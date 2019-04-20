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صور.. استمرار توافد المئات من العاملين والمسافرين بلجنة مطار القاهرة

السبت، 20 أبريل 2019 02:17 م
صور.. استمرار توافد المئات من العاملين والمسافرين بلجنة مطار القاهرة توافد العاملين والمسافرين بلجنة مطار القاهرة
كتبت - رحاب نبيل
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تشهد اللجان الانتخابية بمطار القاهرة الدولي اليوم السبت، استمرار توافد المئات من الركاب المسافرين والعاملين بقطاع الطيران المدني والعاملين بالشركات التابعة للوزارة، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. 
 
وشهدت اللجان الانتخابية بصالة 1 ومبني الصالة الموسمية بمطارالقاهرة الدولي، تواجدًا أمنًيا مكثفًا من قوات الشرطة تحت قيادة اللواء أيمن عبد الفتاح وكيل الأمن بشرطة ميناء القاهرة الجوي ،وقوات الجيش والشرطة لتأمينها ووضع حواجز مرورية في حرم اللجان التصويت.
 
وجهزت شركة ميناء القاهرة الجوى، برئاسة المهندس أحمد فوزي، لجنتين مجهزتين بشتى وسائل الراحة، لتصويت العاملين والركاب المسافرين والقادمين، أحدهما أمام مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، والثانية أمام الصالة الموسمية للحج والعمرة مباشرة الواقعة بجوار مبني الركاب 3 ، للتيسير على الركاب والعاملين للإدلاء بأصواتهم، وأعلنت شركة الميناء، أنها ستقوم بتوفير اوتوبيسات مجانية لنقل الركاب والعاملين التي ترغب في التصويت. 
 

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

                                                                                                                   

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 
توافد العاملين والمسافرين بلجنة مطار القاهرة (1)
 
توافد العاملين والمسافرين بلجنة مطار القاهرة (2)
 
توافد العاملين والمسافرين بلجنة مطار القاهرة (3)
 
توافد العاملين والمسافرين بلجنة مطار القاهرة (4)
 
توافد العاملين والمسافرين بلجنة مطار القاهرة (5)
 
توافد العاملين والمسافرين بلجنة مطار القاهرة (6)
 

 


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