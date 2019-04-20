video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 02:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صورة × الصندوق.. أحد علماء "مصر تستطيع" يشارك باستفتاء الدستور فى الدمام

السبت، 20 أبريل 2019 01:55 م
صورة × الصندوق.. أحد علماء "مصر تستطيع" يشارك باستفتاء الدستور فى الدمام الدكتور أحمد عمار استشارى جراحة المخ والأعصاب بجامعة الدمام
كتب محمد رضا
إضافة تعليق

أدلى الدكتور أحمد عمار استشارى جراحة المخ والأعصاب بجامعة الدمام، أحد علماء "مصر تستطيع"، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت، داخل اللجنة الانتخابية بالقنصلية المصرية فى مدينة الدمام السعودية، حيث يجرى الاستفتاء على تعديل الدستور فى الخارج خلال أيام 19 و20 و21 أبريل الجارى، وفى الداخل على مدار أيام 20 و21 و22 أبريل.

 

واحتفت وزارة الهجرة، بإدلاء الدكتور أحمد عمار استشارى جراحة المخ والأعصاب بجامعة الدمام، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ونشرت صورته، معلقة عليها "علماء مصر تستطيع يواصلون المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الدكتور أحمد عمار استشارى جراحة المخ والأعصاب بجامعة الدمام".

الدكتور أحمد عمار استشارى جراحة المخ والأعصاب بجامعة الدمام
الدكتور أحمد عمار استشارى جراحة المخ والأعصاب بجامعة الدمام

 

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مواطنون يستقبلون محافظ القليوبية بهتاف تحيا مصر خلال الاستفتاء

"الكلمة للشعب".. القاهرة والجيزة فى صدارة المشاركة على التعديلات الدستورية.. الطوابير والزغاريد والأغانى الوطنية تتصدر المشهد.. والشباب يساعدون الناخبين فى التعرف على لجانهم.. ورئيس لجنة: الإقبال كثيف (صور)

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصرى

المصريين فى الخارج

وزارة الهجرة المصرية




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة