صورة × الصندوق.. أحد علماء "مصر تستطيع" يشارك باستفتاء الدستور فى الدمام

كتب محمد رضا

أدلى الدكتور أحمد عمار استشارى جراحة المخ والأعصاب بجامعة الدمام، أحد علماء "مصر تستطيع"، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت، داخل اللجنة الانتخابية بالقنصلية المصرية فى مدينة الدمام السعودية، حيث يجرى الاستفتاء على تعديل الدستور فى الخارج خلال أيام 19 و20 و21 أبريل الجارى، وفى الداخل على مدار أيام 20 و21 و22 أبريل.

واحتفت وزارة الهجرة، بإدلاء الدكتور أحمد عمار استشارى جراحة المخ والأعصاب بجامعة الدمام، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ونشرت صورته، معلقة عليها "علماء مصر تستطيع يواصلون المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الدكتور أحمد عمار استشارى جراحة المخ والأعصاب بجامعة الدمام".



الدكتور أحمد عمار استشارى جراحة المخ والأعصاب بجامعة الدمام

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.