رئيس الوطنية للانتخابات: منظمات المجتمع المدنى دورها كبير فى الاستفتاء

كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات اهتمام الهيئة الوطنية للانتخابات بالمتابعة الدولية لمنظمات المجتمع المدنى، ودورها فى تسيير عملية الاستفتاء.

واستعرض المستشار لاشين إبراهيم خلال استقباله، اليوم السبت، بمقر الهيئة ثلاثة وفود من منظمات المجتمع المدنى وهم ممثلى منظمة إيكو اليابانية ومنتدى جالس ومتطوعون بلا حدود، جهود الهيئة للإعداد والتحضير للاستفتاء، وتوفير الدعم الفنى واللوجستى لضمان إجراء عملية الاستفتاء فى نزاهة وشفافية، وأشاد بدور منظمات المجتمع المدنى فى الاستفتاء.