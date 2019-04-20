بث مباشر.. غرفة عمليات الهجرة تتابع مشاركة المصريين بالخارج فى استفتاء الدستور

كتب محمد رضا

تواصل غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، أعمالها لمتابعة مشاركة المصريين فى الخارج بالإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى سفارات وقنصليات مصر حول العالم، خلال اليوم الثانى من الاستحقاق الوطنى، حيث انطلق ماراثون الاستفتاء على تعديلات الدستور فى الخارج أمس الجمعة 19، ويستمر حتى غد الأحد 21 أبريل، للمصريين فى الخارج.

وجاء هذا بعدما حثت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المواطنين المصريين خارج القطر المصرى على الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، خلال اليوم الثانى من الاستحقاق الوطنى للمصريين فى الخارج، حيث حرصت الوزارة على تشجيع الناخبين وتحفيزهم لالمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بنشر مقاطع فيديو توضح لقطات من مشاركات المصريين فى اليوم الأول من الاستفتاء داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، والذين تجمعوا فى مشهد وطنى من أجل المشاركة فى خطوات البناء ورسم خريطة مستقبل البلاد.

ويذكر أن وزارة الهجرة، أطلقت لليوم الثانى على التوالى، غرفة عملياتها، التى وجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، بتشكيلها فى مقر الوزارة أيام 19 و20 و21 أبريل الجارى، لمتابعة عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج، وكذلك لتلقى أى استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.



غرفة عمليات وزارة الهجرة

وتم تخصيص الأرقام التالية لغرفة عمليات الوزارة: "01289850655 – 01017071810 –01159476593"، وأيضًا البريد الإلكترونى التالي: (Info.elections@emigration.gov.eg)، وذلك للتواصل مع المصريين بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات بهدف التعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وإحاطة الجهات المعنية بالمشكلة، كما تم تجهيز غرفة العمليات بكافة أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيًا مع الغرفة، التى يتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم.

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا فى (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.



وزارة الهجرة تتابع استفتاء المصريين فى الخارج بسفارات وقنصليات مصر