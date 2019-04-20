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التحالف العربى يستهدف طائرات الحوثيين فى صنعاء

السبت، 20 أبريل 2019 06:08 ص
التحالف العربى يستهدف طائرات الحوثيين فى صنعاء الحوثيون ـ صورة أرشيفية
وكالات أنباء
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أطلقت قوات التحالف العربى، اليوم السبت، عملية لاستهداف قدرات الطائرات المسيرة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، فى العاصمة صنعاء وسط اليمن.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن التحالف العربى "بدء عملية لتدمير شبكة وقدرات الطائرات المسيرة بمعسكر دار الرئاسة فى صنعاء".

 
وأضاف أن "الاستهداف يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العُرفية"، فى الأثناء، أفاد مصدر عسكرى يمنى لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف نفذ غارتين على معسكر النهدين فى مجمع دار الرئاسة جنوب العاصمة صنعاء.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية فى حكومة الإنقاذ الوطنى المشكلة فى صنعاء، يوم الجمعة، انضمام قائد فى الجيش اليمنى المدعوم من التحالف، بعد انشقاقه عن القوات الحكومية.

وذكر مركز الإعلام الأمنى التابع لوزارة الداخلية فى صنعاء، أن قائد الشرطة العسكرية فى محور اليتمة بالجيش اليمنى فى محافظة الجوف العقيد أحمد المجنحى، أعلن انشقاقه عن قواته وانضمامه إلى القوات المسلحة فى صنعاء.

 

 


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