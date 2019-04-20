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"البنك التجارى" يتصدر ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى

السبت، 20 أبريل 2019 01:00 ص
"البنك التجارى" يتصدر ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدر البنك التجارى الدولى، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 3.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 284.2 مليون جنيه، أعقبه "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 7.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 213.9 مليون جنيه.
   
وجاءت فى المركز الثالث "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 48.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 181.3 مليون جنيه، ثم " بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 18 مليون ورقة وبقيمة تداول 134.5 مليون جنيه، ثم "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول 7.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 133 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
   
وفى المركز السادس جاء " مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 9.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 116.5 مليون جنيه، ثم "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 7.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 112.6 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم كونستراكشون" بحجم تداول 1.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 107 مليون جنيه، وفى التاسع "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول 4.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 101.6 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "جلوبال تيليكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 21.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 99.3 مليون جنيه.
 

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