6 شركات رعاية صحية بريطانية تبحث فرص الأعمال فى مصر وتزور قناة السويس

كتبت رباب فتحى

تزور 6 شركات بريطانية مصر ، لبحث فرص الأعمال فى قطاع الرعاية الصحية، حيث ستعقد الشركات خلال زيارتها التى تستغرق ثلاثة أيام اجتماعات موسعة مع كبار المسؤلين ، بحسب بيان صادر عن السفارة .

وذكر البيان ،أن الغرفة التجارية المصرية البريطانية تنظم هذه الزيارة بالشراكة مع السفارة البريطانية -إدارة التجارة الدولية"DIT" -والجمعية المصرية البريطانية للأعمال ، لافتا الى أن الشركات تتمتع بالخبرة في مجالات متنوعة في قطاع الرعاية الصحية، وتشمل التدريب الطبي، والتأمين، والصحة الإلكترونية، والحلول الطبية ، فضلا عن ممثلى الشركات سيزورون أيضا منطقة قناة السويس .

وصرح السفير البريطاني في مصر -السير جيفري آدامز ، "إن مصر تهدف إلى تطوير نظام الرعاية الصحية لديها ونحن نرغب في دعمها لتحقيق هذا الهدف. تعتمد هذه الزيارة على الاهتمام المتزايد الذي تبديه المملكة المتحدة للاستثمار في تحديث خدمات الرعاية الصحية التي تُقدَّم إلى المصريين".