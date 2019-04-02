video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 05:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

6 شركات رعاية صحية بريطانية تبحث فرص الأعمال فى مصر وتزور قناة السويس

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 05:02 م
6 شركات رعاية صحية بريطانية تبحث فرص الأعمال فى مصر وتزور قناة السويس السفير البريطانى بالقاهرة
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
تزور 6 شركات بريطانية مصر ، لبحث فرص الأعمال فى قطاع الرعاية الصحية، حيث ستعقد الشركات خلال زيارتها التى تستغرق ثلاثة أيام اجتماعات موسعة مع كبار المسؤلين ، بحسب بيان صادر عن السفارة .
 
وذكر البيان ،أن الغرفة التجارية المصرية البريطانية تنظم هذه الزيارة بالشراكة مع السفارة البريطانية -إدارة التجارة الدولية"DIT"  -والجمعية المصرية البريطانية للأعمال ، لافتا الى أن الشركات تتمتع بالخبرة في مجالات متنوعة في قطاع الرعاية الصحية، وتشمل التدريب الطبي، والتأمين، والصحة الإلكترونية، والحلول الطبية ، فضلا عن ممثلى الشركات سيزورون أيضا منطقة قناة السويس .
 
وصرح السفير البريطاني في مصر -السير جيفري آدامز ، "إن مصر تهدف إلى تطوير نظام الرعاية الصحية لديها ونحن نرغب في دعمها لتحقيق هذا الهدف. تعتمد هذه الزيارة على الاهتمام المتزايد الذي تبديه المملكة المتحدة للاستثمار في تحديث خدمات الرعاية الصحية التي تُقدَّم إلى المصريين".
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السفير البريطانى: الإصلاح الاقتصادى الجرىء فى مصر أدى لتدفق الاستثمارات البريطانية

السفير البريطاني بالقاهرة: مصر اتخذت خطوة إلى الأمام لتشكيل اقتصاد مستدام

اخبار مصر

بريطانيا

لندن

السفارة البريطانية

جيفرى ادامز




لا تفوتك
المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة