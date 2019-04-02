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وزير الخارجية الروسي: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمر بأزمة حقيقية

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:24 م
وزير الخارجية الروسي: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمر بأزمة حقيقية وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
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اعتبر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمر بانقسام حقيقى، مشيرا إلى أن بلاده مهتمة بتجاوز الأزمة داخل هذه المنظمة. 
وقال لافروف، خلال لقائه الأمين العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الثلاثاء، إن الوضع في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليس مرضي، والمنظمة منقسمة تقريبا بسبب محاولات تسييس مختلف جوانب أنشطتها "، معربا عن قلق بلاده إزاء إنشاء آلية توجيه التهم في المنظمة. 
ووصف لافروف إنشاء هذه الآلية بالانتهاك لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية،مشددا على أن موسكو مهتمة بالتغلب على الأزمة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد إنشاء آلية توجيه التهم بالمنظمة.


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