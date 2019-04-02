وزير الإسكان يستعرض فى واشنطن تجربة مصر بتنفيذ مشروع الصرف الصحى للقرى

كتب أحمد حسن

يشارك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بناء على دعوة من البنك الدولى، فى أسبوع المياه (Water Week)، المُقرر عقده بواشنطن الأسبوع الجارى.

ومن المقرر ان يستعرض وزير الإسكان تجربة مصر ، وآليات التنفيذ والإجراءات التى اتخذت والدروس المُستفادة من خلال المشروع القومي لصرف صحي القرى (NRSP)، والجارى تنفيذ المرحلة الأولى والثانية منه بتمويل من البنك الدولى (WB)، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية (AIIB) بقيمة 1.15 مليار دولار أمريكى.

وقال الدكتور عاصم الجزار، يعتبر هذا البرنامج ضمن أهم المشروعات التى يقوم بتمويلها البنك الدولى، فيما يتعلق بإعادة هيكلة مشروعات الصرف الصحى بالمناطق الريفية.

وقالت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق: سيضم أسبوع المياه كبار قادة الفكر والشركاء إلى جانب خبراء البنك الدولي ومُمثلى الدول المشاركة لعرض أفضل التجارب العالمية، وتقديم حلول متطورة لكافة التحديات فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.​