نجوم موسيقى مصر والعالم فى مهرجان حكاوى الجاز بمعرض الإسكندرية للكتاب

الإسكندرية - جاكلين منير

ينظم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، فى الفترة من 1 إلى 13 إبريل الدورة الثالثة من مهرجان "حكاوى الجاز"، وذلك ضمن البرنامج الثقافى لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب.

يهدف "حكاوى الجاز" إلى نشر موسيقى الجاز فى مصر، وتشجيع التبادل الثقافى بين الفرق المصرية والأجنبية من خلال الحفلات وورش العمل، بالإضافة إلى خلق مساحة للابتكار والارتجال لأعمال الشباب والجمهور، كما يعد فرصة عظيمة للموسيقيين الشباب والهواة للاجتماع معًا والتعلم من موسيقى الجاز المحترفين، ويستضيف المهرجان هذا العام فرقًا أجنبية من "الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وهولندا"، وباقة من أشهر نجوم الجاز فى مصر.

يفتتح المهرجان بحفل لرائد موسيقى الجاز العالمى يحيى خليل، ويقام يوم الأربعاء 3 إبريل حفل للفنانة نسمة محجوب "مصر"، وفريق جليساندو بيج باند "إسبانيا"، أما يوم السبت 6 إبريل مع حفل كايروبيج باند سوسيتى "مصر"، وتشاد ليفكويتز-براون "الولايات المتحدة الأمريكية".

ويشهد برنامج المهرجان يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل حفل نوران أبوطالب "مصر"، وفرقة أندر ذا سيرفس "هولندا" ويقام يوم السبت 13 إبريل حفل موسيقى ليسرا الهوارى "مصر"، و"شيروز" لمونيكا هيرزيج "الولايات المتحدة الأمريكية".

جدير بالذكر أن الدخول مجانيًا لجميع الحفلات. ويقام المهرجان هذا العام بالشراكة مع مركز التحرير الثقافى بالجامعة الأمريكية وكل من السفارة الأمريكية والهولندية بالقاهرة.