مصرع طفلة غرقا إثر سقوطها فى ترعة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

سقطت طفلة، من قرية منشأة بغداد بمركز الفيوم، فى ترعة بحر عروس أثناء لهوها أمام منزل أسرتها، مما أدى لمصرعها، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثتها.

كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من المواطن "أيمن.أ.م" (41 سنة- حاصل على دبلوم)، ومقيم منشأة بغداد بمركز الفيوم، بسقوط إبنة شقيقه الطفلة " رودينا عماد.أ" (3 سنوات)، وغرقها بترعة بحر عروس، أثناء لهوها أمام منزل أسرتها، دون العثور على جثتها، ولم يتهم أحد بالتسبب فى حدوث الواقعة.

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى لمكان الحادث، وانتشلت جثة الطفلة من داخل الترعة أمام قرية معصرة عرفة، وتم نقلها لمستشفى إطسا المركزى، وتم توقيع الكشف الطبى على الطفلة المتوفية، وتبين أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 2609 لسنة 2019م إدارى مركز إطسا، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.