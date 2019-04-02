محافظ جنوب سيناء يدعو وسائل الإعلام الكورية لزيارة شرم الشيخ وطابا

أكد يون يو تشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، حرص الحكومة الكورية الجنوبية على توطيد العلاقات الثنائية فى أغلب القطاعات لاسيما قطاع السياحة، ونحاول تشغيل خط طيران مباشر بين كوريا ومصر لزيارة المعالم السياحية والتاريخية فى مصر بصفة عامة وفى جنوب سيناء بصفة خاصة، وحاليا ندرس إمكانية نقل أعداد كبيرة إلى شرم الشيخ واستعادة السياحة الكورية إليها.

جاء ذلك على هامش مأدبة عشاء أقامها محافظ جنوب سيناء على شرف سفير كوريا الجنوبية بأحد المنتجعات السياحية مساء أمس بمدينة شرم الشيخ.

حضر المأدبة عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء وعدد من مشايخ القبائل البدوية وعدد من رجال الإعلام لمناقشة استعادة السياحة الكورية.

وأعلن السفير الكورى الجنوبى، أن الهدف من زيارة شرم الشيخ هو لقاء المحافظ بهدف توطيد العلاقات بين جنوب سيناء وكوريا، وأعرب عن امتنانه للمحافظ لدعوته لحضور المسرح الشبابى فى أحد المنتجعات السياحية، لافتا إلى أن الكوريين يعتزون بالفن المصرى.

وأضاف أننا نعمل على تنسيق بين المحافظة والحكومة على توقيع بروتوكول تعاون وتأخى بين شرم الشيخ وبعض المدن السياحية الكورية دعما لقطاع السياحة وبعض القطاعات الأخرى.

وأشاد السفير بجمال الطبيعة فى مدن شرم الشيخ وسانت كاترين ودهب ونويبع وطابا، مضيفا أنه ليس جديد عليه أن يزور مثل هذه الأماكن الساحرة، مشيدا بما تتمتع به المحافظة من أمن وأمان يجعلها فى مصاف الدول الجاذبة للسياحة، مشيرا إلى أنه سيقوم بدعوة السياح الكوريين لزيارة شرم الشيخ.