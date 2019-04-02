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محافظ الوادي الجديد يستقبل سفير التشيك ويوجه الدعوة للجالية التشيكية و الأوروبية لزيارة المحافظة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 04:50 م
محافظ الوادي الجديد يستقبل سفير التشيك ويوجه الدعوة للجالية التشيكية و الأوروبية لزيارة المحافظة جانب من الزيارة
الوادى الجديد- فريق المحافظات
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أستقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،  جان فوليك سفير دولة التشيك بجمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة التي تستمر لمدة ثلاث أيام، بهدف التعاون ودعم عدد من المشروعات بالمحافظة .
 
ورحب الزملوط، بزيارة السفير والوفد المرافق للمحافظة، والتي تؤكد علي الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد ، مؤكد بأن الزيارة تأتي في إطار دعم جمعية الرعاية الصحية لمرضي السرطان بمركز الداخلة بمبلغ 280 الف كرون، مشيراً الي أن التعاون بين المحافظة والسفارة متواصل منذ عدة سنوات، حيث أنه السفير ووفد السفارة يزورن المحافظة سنويا لمتابعة المشروعات التي دعمتها السفارة، والتي بلغت إجماليها 1.2 مليون كرون تشيكي ، تمثلت في دعم وتطوير الصناعات الحرفية ( الخوص ) بمبلغ 300 الف كرون، وكذلك دعم الجمعية بجهاز إيكو بمبلغ 300 الف كرون، وجهاز هرمونات بمبلغ 300 الف كرون أيضا.
 
ودعا المحافظ السفير، بدعوه الجالية التشيكية المتواجدة بمصر، وجاليات الدول الأوربية الأخري لزيارة المحافظة، وذلك للتعرف علي المقومات التي تمتلكها المحافظة، وكذلك المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها ،بالإضافة إلي زيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة ، مؤكدا علي استعداد المحافظة بتقديم كافة التسهيلات للسياح الزائرين، وذلك علي غرار ما تم تقديمة من تسهيلات لوفد ضم 17 سفير دول أوربية وأسيوية زار المحافظة خلال الأشهر الماضية .  
 
ومن جانبه، أشاد سفير التشيك بالمشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة في الفترة الاخيرة، وكذلك الاستقرار الأمني والأثار والسياحات المتنوعة التي تزخر بها المحافظة، معلنا بأنه سينسق مع عدد من السفارات الأخرى لتنظيم رحلات للمحافظة خلال الفترة القادمة .
 
جانب من الزيارة (1)
جانب من الزيارة (1)

جانب من الزيارة (2)
جانب من الزيارة (2)

جانب من الزيارة (3)
جانب من الزيارة (3)

 


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