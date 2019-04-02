محافظ المنيا: مساعدة شاب من ذوى الاحتياجات.. والتعيينات الحكومية من خلال إعلان أو مسابقة

المنيا - فريق المحافظات

أكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أن أية وظائف أو تعيينات حكومية تكون من خلال إعلان أو مسابقة رسمية، مشيرا إلى أنه فى حال توفر وظائف حكومية سيتم الإعلان عنها عبر المواقع والقنوات الرسمية .

وكلف المحافظ دكتورة أمل عليوة مدير عام إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بالتواصل مع أحد المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة، والذى طالب عبر مواقع التواصل الاجتماعى بتوفير وظيفة حكومية له، حيث وجه المحافظ بعرض عدد من المقترحات كبديل للوظيفة الحكومية والتى لا تتوفر فى الوقت الحالى واتخاذ اللازم عمله وتيسير كافة الإجراءات الخاصة بها.

من جانبها قالت دكتورة أمل عليوة إنها إلتقت بالمواطن وعرضت عليه مقترحا بتقديم طلب بترخيص كشك فى القرية التى يقطن بها مع تقديم الدعم اللازم له بكافة مستلزمات البقالة .

وأضافت أنه ببحث حالته إتضح إنه يحصل على معاش ضمانى ويجوز له عمل مشروع ضمانى كقرض لا يرد على المعاش الضمانى الذى يتقاضاه بقيمة 3000 جنيه تقريبا ، وقد تم توجيهه لمديرية التضامن الاجتماعى التابعة لمحل إقامته للسير فى الإجراءات .

وأكدت أن المحافظ كلف رئيس مدينة سمالوط بتيسير كافة إجراءات الرخصة الخاصة بالكشك فى قريته حال موافقة المواطن على المقترح .

كما وجه المحافظ رئيس المدينة بدراسة طلب المواطن بهدم وإعادة بناء أحد المنازل الخاصة به.