محافظ الإسماعيلية: طلاء واجهات المبانى باللون البيج الفاتح بنطاق المحافظة

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

قال اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، إنه أصدر القرار رقم 212 لسنة 2019 بشأن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تحسين مظهر البيئة المبنية، وذلك من خلال العمل على تشطيب الوجهات الخارجية للمبانى المقامة والجارى تنفيذها، أو التى سيتم إقامتها، واتخاذ اللازم نحو قيام الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بنطاق المحافظة، بوضع اشتراطات ومعايير محددة لتوحيد واجهات المبانى، حفاظًا على الصورة البصرية للمنطقة ككل، وتم اختيار اللون البيج الفاتح، وطلاء النوافذ بلون يتناسب مع اللون البيج، وذلك حفاظا على المظهر الحضارى والصورة البصرية والجمالية للمحافظة. أضاف، محافظ الإسماعيلية، أنه يختص رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية بدائرة المحافظة، الالتزام بعدم إدخال أي مرافق لأية عمارات سكنية أو منشآت تكون واجهاتها من الطوب الأحمر وغير مكتملة التشطيب الخارجى، وعند اصدار تراخيص بناء أن يضاف إلى الأعمال المرخص بها بند طلاء واجهات المبنى باللون البيج الفاتح، وطلاء النوافذ بلون يتناسب مع اللون البيج، وعلى ذوى الشأن وأصحاب العقارات والوحدات السكنية الكائنة بنطاق المحافظة الالتزام بطلاء واجهات المبانى بنفس اللون. وفى العقارات الجارى إنشائها، عدم منح شهادة صلاحية بإشغال المبنى دون قيام صاحب العقار بالتشطيب الخارجى لواجهة العقار باللون المتفق عليه، أما بخصوص المبانى القائمة بالفعل، وصدرت لها شهادة بصلاحية المبنى للإشغال بالمخالفة لأحكام قانون البناء، فيتم إنذار أصحاب هذه العقارات القائمة، ومنحهم 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم بتشطيب الواجهات الخارجية للمبنى لكافة الواجهات الظاهرة، وعند انتهاء المهلة يتم قطع المرافق عنها. أما بالنسبة للمبانى المنشاة بالمخالفة والمقامة دون تراخيص بناء بالمناطق غير المخططة، أو المحرر ضدها مخالفات مبانى، وفى إطار سعى الدولة لإصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء، يحظر قبول أى طلبات للتصالح فى شأن مخالفات البناء، إلا بعد تشطيب وطلاء الواجهات للمبنى باللون المحدد وبعد معاينة الإدارة الهندسية بما يفيد التنفيذ. وأكد محافظ الإسماعيلية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، الحصر الدورى لكافة المبانى غير منتهية التشطيب الخارجى، وإعداد تقرير شهرى بما تم بشأنها من إجراءات يعرض على السكرتير العام للعرض علي المحافظ، ثم العرض على وزير التنمية المحلية، على أن يعمل بهذا القرار فور صدوره وعلى جميع المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.

كما عقد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، مؤتمرًا موسعًا مع مجموعة كبيرة من شباب المحافظة وشباب الجامعات، وذلك لتوضيح أهمية وحتمية ترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن فى نفوس الشباب، ومشاركتهم جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية فى التوعية والتحذير من مخاطر حروب الجيل الرابع، والغزو الفكرى لعقول أبنائنا فى ظل التحديات التى تواجهها مصر.

وخلال المؤتمر، أكد محافظ الإسماعيلية على أن الشباب هم كلمة السر الحقيقية فى إعادة رسم مستقبل مصر، كما أكد على أنه لابد من تفعيل دورهم فى نشر الوعى والتوعية التى تكفل تحقيق الاستقرار التام لمصر، وعليهم دور كبير فى ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء للوطن.

كما استعرض محافظ الإسماعيلية، مع الشباب، عددًا من القضايا والموضوعات الهامة التى تضمنت استراتيجية الأمن القومى المصرى ومواجهة التحديات التى تواجه مصر فى الوقت الراهن، وملف الولاء والانتماء للوطن وجهود الدولة، وما تبذله لتنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، وما يجرى تنفيذه منها على أرض الإسماعيلية والذى يبشر بغد مشرق وواعد للمحافظة وشبابها.

وخلال المؤتمر، أوصى محافظ الإسماعيلية الشباب، بالتعاون والوقوف صفًا واحدًا مع الدولة، لبناء وترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن داخل الأسرة والمجتمع، والحفاظ على مصر وصورتها.

كما أكد، على أنه على رأس الجهاز التنفيذى للمحافظة، يرحب بجميع الآراء والأفكار والمقترحات من الشباب، من أجل تحقيق البناء والتنمية الحقيقية للمحافظة.