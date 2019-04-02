video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مجلس الوزراء الكويتى: قرار واشنطن حول الجولان يقوض عملية السلام

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:00 ص
مجلس الوزراء الكويتى: قرار واشنطن حول الجولان يقوض عملية السلام رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح
أ ش أ
إضافة تعليق

أعرب مجلس الوزراء الكويتى عن أسف الكويت واستيائها لقرار الولايات المتحدة، بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية، والذى يخالف القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، ولاسيما القرار (497)، الذى دعا إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قراراتها فى الجولان لاغية وباطلة وليس لها أي آثر قانونى.
واعتبر (الوزراء) الكويتى - فى بيان صحفى، عقب اجتماعه الأسبوعى الذى عقد اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - أن قرار واشنطن يمثل تقويضًا لعملية السلام الشامل فى الشرق الأوسط، وتهديدًا للأمن والاستقرار فيه.
وأكد موقف الكويت الداعم للحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية، والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير خارجية تونس: بلادنا تؤكد حق سوريا فى استعادة الجولان المحتلة

موجيرينى: تجاهل قرارات مجلس الأمن الدولى بشأن الجولان "ليس حلا"

الكويت

مجلس الوزراء الكويتى

الجولان

إسرائيل

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة