video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 01:20 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 4232 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:12 م
ضبط 4232 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة.
 
وتمكنت الإدارة باشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 4232 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 85 مخالفة تجاوز سرعات و 1755 مخالفة نموذج 12.
 
كما تم رصد 53 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 20 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 33 مخالفة صلاحية فنية للسيارة،76 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 49 دراجة بخارية وسيارة.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة مع دخول طلاب المدارس

اخبار الحوادث

اخبار المرور

مرور الجيزة

حملات مرورية

مخالفات

منازل و مطالع الكبارى




لا تفوتك
الليرة التركية تواصل الانهيار.. وتهبط 1% أمام الدولار

الليرة التركية تواصل الانهيار.. وتهبط 1% أمام الدولار

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة