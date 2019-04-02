ضائقة مالية وراء انتحار محام شنقا فى أوسيم بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تخلص محام من حايته شنقا داخل مسكنه بإحدى قرى أوسيم بالجيزة، وكشفت التحريات أنه كان يمر بضائقة مالية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمود بسيوني ، نائب مأمور مركز شرطة أوسيم بلاغا بانتحار محامي داخل مسكنه ، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم أمثل حراحش ، وكيل فرقة شمال الجيزة ، أن المنتحر يعمل محام ، و يمر بضائقة مالية لكونه يعمل في مجال تجارة الأراضي، وقرر التخلص من حياته فانتحر بشنق نفسه داخل مسكنه، تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة ، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.