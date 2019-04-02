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ضائقة مالية وراء انتحار محام شنقا فى أوسيم بالجيزة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 04:18 م
ضائقة مالية وراء انتحار محام شنقا فى أوسيم بالجيزة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تخلص محام من حايته شنقا داخل مسكنه بإحدى قرى أوسيم بالجيزة،  وكشفت التحريات أنه كان يمر بضائقة مالية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقى المقدم محمود بسيوني ، نائب مأمور مركز شرطة أوسيم بلاغا بانتحار محامي داخل مسكنه ، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم أمثل حراحش ،  وكيل فرقة شمال الجيزة ، أن المنتحر يعمل محام ، و يمر بضائقة مالية لكونه يعمل في مجال تجارة الأراضي، وقرر التخلص من حياته فانتحر بشنق نفسه داخل مسكنه، تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة ، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 

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ضائقة مالية

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