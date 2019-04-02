حماية المستهلك: استبدال السلعة خلال 30 يوما وشاشات فى الشوارع لتلقى الشكاوى

كتب عامر مصطفى

أعلن اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، طرق تلقى شكاوى المواطنين، والمدة التى يمكن خلالها استبدال السلعة.

وأضاف عبد المعطى، خلال لقائه الإعلامى أحمد موسى، على قناة صدى البلد، قائلا: "ثقافة المقاطعة والاستهلاك الرشيد تؤدى لنتائج جيدة فى خفض الأسعار"، متابعا: "اشتروا على قدر احتياجاتكم فقط حتى لا يستغل التاجر ويرفع الأسعار".

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن قانون حماية المستهلك الجديد منح حق استبدال السلعة خلال 30 يوما إذا كان بها عيب تصنيع، و14 يوما لأى ظرف آخر، متابعا: "أكثر الشكاوى التى ترد إلينا بخصوص السلع والأجهزة الكهربائية".

وأشار عبد المعطى إلى وجود عدد من الشاشات التفاعلية أمام الأسواق التجارية، وسكك الحديد، وداخل الجامعات، لتلقى شكاوى المواطنين، متابعا: "19588 الخط الساخن لسيارات الضبطية القضائية.. أو خدمة المواطن رقيب 01281661880 لتلقى الشكاوى"، لافتا إلى وجود عدد من ممثلى الشركات المقدمة للخدمة فى مقر جهاز حماية المستهلك للتعامل مع شكاو ى المواطنين بشكل مباشر.