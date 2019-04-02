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جهاز الإحصاء: سكان مصر كانوا 2.5 مليون نسمة قبل 200 عام وتضاعفوا 40 للآن

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:00 ص
جهاز الإحصاء: سكان مصر كانوا 2.5 مليون نسمة قبل 200 عام وتضاعفوا 40 للآن الساعة السكانية - أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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كشف تقرير إحصائى حديث، صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العام والإحصاء، أن تعداد سكان مصر حاليا والبالغ أكثر من 100 مليون نسمة "منهم 98.4 مليون بالداخل"، قد تضاعف 40 مرة عن تعداد الدولة قبل 200 عام من الآن، حيث كان عدد سكان مصر فى عام 1819 نحو 2.5 مليون نسمة فقط.

وأكد التقرير، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، على وجود ارتفاع مستمر فى متوسط الزيادة السنوية لعدد السكان فى مصر، حيث زاد هذا المتوسط من 351 ألف نسمة فى السنة خلال الفترة من عام 1917 إلى 1966، لأكثر من 2.1 مليون نسمة فى السنة خلال الفترة من 1966 إلى 2015، ثم إلى 2 مليون نسمة فى السنة منذ عام 2015، حتى وصل الآن إلى نحو 2.5 مليون نسمة زيادة سنوية.

وأضاف التقرير أن معدل الزيادة الطبيعية، ارتفع أيضاً من 2.11% عام 2000 ليصل إلى 2.52% عام 2014، ليسجل اقصى ارتفاع له فى عام 2012 بنسبة 2.55%، لافتا إلى أن محافظات الصعيد على مدار الأعوام والعقود الماضية، تعد الأعلى فى معدل الزيادة الطبيعية.

كما أشار التقرير الإحصائى، إلى أن عدد السكان تضاعف عبر فترات زمنية متعددة، حيث تضاعف خلال الـ50 عاما فى الفترة من 1897 إلى 1976 من 9.73 مليون نسمة إلى 19 مليون نسمة، وتضاعف مرة أخرى ولكن فى فترة أقل من 3- عاما فقط "29 عام" خلال الفترة من 1947 إلى 1976 ليصل إلى 36.6 مليون نسمة، ثم تضاعف فى الـ 30 عاما التالية ليصل إلى 72.6 مليون نسمة فى عام 2006.

وأوضح التقرير أن عدد السكان زاد بحوالى 1.24 مرة خلال الفترة من 2006 حتى 2015، مؤكدا أنه حال بقاء معدلات الزيادة على نفس المنوال الذى سجلته فى عام 2006 " التضاعف بمعدل 1.24 مرة"، فمن المتوقع أن يصل عدد السكان بحلول عام 2030 إلى ضعف ما سجله عام 2006، أى يصل لنحو 145.2 مليون نسمة.

وأشار التقرير الإحصائى إلى أن أهمية حجم ومعدلات نمو السكان تأتى من كونها من العوامل المؤثرة على مستويات المعيشة للسكان، فمن المعروف اقتصاديا أن المحافظة على مستوى المعيشة فى أى مجتمع يتطلب أن يتعدى معدل النمو الاقتصادى معدل النمو السكانى بـ 3 أضعاف على الأقل، أى يجب أن يزيد معدل النمو الاقتصادى عن 6% سنوياً، فى حين انه لا يزال أقل من ذلك فى مصر "5.5% خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2018/2019 ".

 
تعداد مصر
 

تضاعف تعداد مصر

 


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