جنايات الإسماعيلية تقضى بالسجن 15 عاما لمتهمى قضية الخلايا العنقودية "ولع"

أسدلت محكمة جنايات الإسماعيلية "الدائرة الأولى"، برئاسة المستشار عبد الحى كمال، وعضوية المستشارين محمد أحمد شحاتة، وأيمن عبد الغفور خليل، بأمانة سر هيثم عمران الستار، اليوم الثلاثاء، على قضية الخلايا العنقودية "ولع"، والمتهم فيها 89 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية، حيث أصدرت المحكمة أحكاما متعددة غيابيا وحضوريا ما بين 10 و15 عاما وبراءة لعدد من المتهمين .

وتضمن الحكم، معاقبة 49 متهم حضوريا، و40 متهم غيابيا، منهم 9 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عام، و43 متهم بالسجن لمدة 10 أعوام، و19 متهم بالسجن لمدة 7 أعوام، و3 متهمين بالسجن لمدة 5 أعوام، وبراءة 14 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد، فى القضية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثانى الإسماعيلية، والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلى الإسماعيلية.

وتوضح أوراق القضية، أن المتهمين انضموا إلى جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وشاركوا فى الاعتداء على الحريات الشخصية، وغيرها من الحريات العامة، وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب الوسيلة التى استخدموها فى تحقيق ذلك.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن المتهمين انضموا لحركات كانت تهدف للتخريب والعنف تحت مسمى حركات "مجاهدون - ولع -جيفارا- مجهولون"، وشاركوا فى إضرام النيران بعدد من السيارات الخاصة برجال الشرطة والقضاء، ومقهى فى منطقة ميدان الممر، خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى أول يناير من عام 2016، كما حازوا أسلحة ومفرقعات ومولوتوف ومواد مشتعلة وكاميرات تصوير.

وشهد مجمع محاكم الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج وبمحيط المجمع بالتزامن مع محاكمة المتهمين.