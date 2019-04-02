تجديد حبس زوجين 15 يوما على ذمة التحقيقات لتسببهم بقتل عاطل فى الخصوص

كتب - نيفين طه

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الخصوص الجزئية، تجديد حبس زوجين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتسببهما فى وفاة عاطل بعد أستدراجة بمسكنهما وإرهابه بكلبين شرسين، وأخذ فيديوهات خاصة بالزوجة بعد علاقتة غير شرعية بيها وتهديده بفضح أمرها.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد سعيد مأمور قسم شرطة الخصوص، من عمليات النجدة بسقوط شخص من شرفة الطابق الخامس بأحد العقارات الكائنة – دائرة القسم.

انتقل رجال المباحث، وجرى التقابل مع المدعو "محمد. ع.م" 33 سنة، جزار، وبسؤاله قرر أنه حال تواجده بالشقة السكنية خاصته فوجئ بأحد الأشخاص متواجد بصالة الشقة وحال قيامه بالإمساك به قام بالفرار والقفز من شرفة الشقة وسقط أرضًا جثة هامدة.

وعلى إثر ذلك وعقب قيام المجنى عليه بتهديد زوجته بتلك المقاطع عقب عودتها لعصمته، اتفق معها على استدراج المجنى عليه بدعوى إعادة العلاقة بشرط إحضار تلك المقاطع معه، وتوجه المجنى عليه للقائها بشقة الزوجية، وحال ذلك خرج من مكمنه بحجرة النوم وبصحبته كلبين يقوم بتربيتهما داخل الشقة وذلك لترويعه وحمله على تسليم مقاطع الفيديو، إلا أن المجنى عليه انتابته حالة من الخوف والفزع وقام بالقفز من شرفة المسكن مما أدى إلى وفاته.

بمواجهة الزوجة أيدت ما جاء بأقوال زوجها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9842 جنح قسم الخصوص لسنة 2019.