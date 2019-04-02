انارة مبنى ديوان محافظة بنى سويف باللون الأزرق للتوعية بمرض التوحد

بنى سويف :هانى فتحى

شاركت محافظة بني سويف ،مساء اليوم،في فعاليات اليوم العالمي للتوحد ،وذلك في إطار اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنفيذا لتكليفات الحكومة فى هذا الشأن، والتفاعل الإيجابى مع مختلف القضايا الإنسانية والاجتماعية على مستوى العالم .

هذا وقد كلف المحافظ المستشارهاني عبد الجابر اللواء عصام العلقامي السكرتير العام،بالإشراف والمتابعة على فعالية مشاركة المحافظة في هذه المناسبة،وبالفعل تم إنارة مبنى ديوان عام المحافظة باللون الأزرق بالتزامن مع هذه الحدث العالمى،الذي يهدف إلى التوعية والقاء الضوءعلى هذه الفئة الهامة من المجتمع،وطرق تحسين حياة الأطفال والكبار المصابين بهذا المرض وسبل التعامل الصحيحة والصحية حيال المرض.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد خصصت منذ عام 2007 "يوم 2 أبريل سنوياً "يوما عالميا للتوعية بمرض التوحد بهدف إلقاء الضوء على الحاجة إلى تحسين حياة الأطفال والكبار الذين يعانون من هذا المرض، بما يضمن لهم توفير حياة كريمة.