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المشدد 5 سنوات لمتهمين سرقا دراجة بخارية باستخدام "الفلفل" بالبدرشين

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:34 ص
المشدد 5 سنوات لمتهمين سرقا دراجة بخارية باستخدام "الفلفل" بالبدرشين محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين اثنين بسرقة دراجة بخارية بالبدرشين، بالسجن المشدد 5 سنوات.
 
 صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار، محمد أحمد الجندي، وأمانة سر محمد فريد.
 
وأسندت النيابة للمتهمين " وائل أحمد، وأحمد خالد"، تهمة سرقة الدراجة البخارية المبينة وصفا وقيمة، والمملوكة للمجنى عليه " سيد عبد الحليم" بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن استوقفه المتهمون طالبين منه إيصالهم لمكان ما، وما أن خلا  الطريق من المارة، حتى قام المتهم الأول برش مادة "الفلفل الحار" على المجنى عليه لشل مقاومته، وتمكنا بتلك الطريقة من الاستيلاء على الدراجة ملك المجنى عليه.
 
 
 

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