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الجيش السورى يتمكن من القضاء على عناصر من جبهة النصرة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 05:07 ص
الجيش السورى يتمكن من القضاء على عناصر من جبهة النصرة سوريا
كتب- هاشم الفخرانى
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أكدت وسائل الإعلام السورية، أن وحدات من الجيش تمكنت من القضاء على مجموعات إرهابية من "جبهة النصرة" فى كفرزيتا بريف حماة الشمالى بينهم القيادى محمد عبد الرحمن الراعى.

وأشارت وكالة "سانا" السورية، إلى أن وحدات من الجيش السورى استهدفت عبر قصف مركز أوكارا وتحصينات للمجموعات الإرهابية، وذلك فى إطار الرد على اعتداءاتها على النقاط العسكرية والمناطق الآمنة فى ريف حماة الشمالى.

وأكدت الوكالة، أن الجيش وجه ضربات مركزة لمجموعات إرهابية تابعة لتنظيم "كتائب العزة"، الذى يضم المئات من المرتزقة الأجانب فى الأطراف الغربية لبلدتى كفرزيتا واللطامنة، ما أوقع قتلى ومصابين بين صفوف الإرهابيين وتدمير أوكار لهم كانوا يتخذونها منطلقا لتنفيذ اعتداءاتهم.

 

 


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الجيش السورى

جبهة النصرة

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