التعليم تنشر نسخة من امتحان الفلسفة الإلكترونى لأولى ثانوى على موقعها الرسمى

كتب محمود طه حسين

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على موقعها الرسمى، نسخة من الامتحان الإلكترونى لمادة الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الأول الثانوى العام، والذى أدى فيه طلاب الصف الأول الثانوى امتحاناتهم أمس الإثنين، عبر منصة الامتحانات الإلكترونية الموجودة على التابلت.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنها تهتم بدراسة جميع آراء وملاحظات طلاب أولى ثانوى والمعلمين، وأولياء الأمور، بشأن امتحانات أولى ثانوى الإلكترونية.

كان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن الامتحان التدريبى الثانى للصف الأول الثانوى بدأ 24 مارس وتستمر لعدة أيام، موضحا أن هدف" و"فلسفة" الجولة الثانية من التدريب، هى تعرف الطلاب على "شكل ونوع الأسئلة الجديدة" والتدريب عليها بهدف اختيار الطريق الأمثل للمذاكرة قبل امتحانات أخر العام، واختبار الأحمال على نظام الامتحانات الإلكترونية، واختبار نظام التصحيح الإلكترونى.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الأساس فى التغيير هو "طبيعة الأسئلة" وليست التكنولوجيا، والوزارة تستخدم التكنولوجيا لهدفين أساسين، أولهم الوصول إلى المحتوى الرقمى الإضافى المعد على بنك المعرفة المصرى لإثراء فهم المواد، ومنع الغش أو التسريب وأخطاء التصحيح اليدوى.

وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ عدة خطوات لإزالة أو تقليل التوتر لدى الطلاب، على رأسها عدم حساب درجات الامتحانات أو الجولات التدريبية) فى النجاح والرسوب هذا العام، وعدم حساب درجات الامتحانات فى المجموع التراكمى المؤدى إلى تنسيق دخول الجامعات، وإتاحة الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح، وإتاحة الامتحانات على مدار 12 ساعة يوميا لكى ينتقى الطالب موعد ومكان الامتحان التدريبى، وإتاحة الاختيار للطالب أن يستخدم إنترنت المدرسة (فى حالة وجوده) أو الانترنت عبر الشريحة المفعلة من شركة WE.