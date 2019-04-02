التعليم تناقش المبادرة الوطنية "تمكين البنات" بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة

كتب محمود طه حسين

عقدت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع خبراء من المجلس القومى للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف برئاسة جمال الخطيب مستشار المجلس القومى للطفولة والأمومة والمنسق الرئيسي لمبادرة "تمكين البنات" والتي أطلق عليها اسم "دوّى"، لمناقشة الإطار الاستراتيجى للمبادرة، يأتى ذلك اتساقًا مع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي تعكس الاهتمام بدور المرأة فى المجتمع.

حضر الاجتماع الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص، والدكتور مجدى عبد الغنى رئيس الإدارة المركزية للتعليم المجتمعى، ومحمد حلمى، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسى، والدكتورة لبنى عبد الرحيم رئيس وحدة تكافؤ الفرص، ولفيف من قيادات الوزارة.

وتم خلال اللقاء مناقشة أهداف المبادرة والتي تتمثل في تجميع جهود الشركاء من أجل التأكد من حصول البنات على الحق في التعليم والحق في تنمية القدرات، والحق فى الحصول على العمل المناسب، والحق فى الاختيار الواعى لشريك الحياة دون إجبار، والحق فى ضمان تكافؤ الزواج وبناء علاقات أسرية سوية، بالإضافة إلى الحق فى الجسم السليم والصحة الإنجابية.

كما ناقش الحضور اهتمام المبادرة بإعداد البنات فى المراحل العمرية المختلفة من (10-18) سنة، وإعداد الأسرة والوالدين للمشاركة في ضمان هذه الحقوق للبنات، وتغيير الوعي المجتمعي بقضايا الصحة والتعليم والعادات والتقاليد بما فيها التغلب على المفاهيم الدينية المغلوطة.

كما تناول اللقاء الإطار الاستراتيجى للمبادرة واتساقه مع خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية والبرنامج الحكومي، يتمثل في خطواته التنفيذية فى ثلاث مراحل، والتى تبدأ فى خمس محافظات بالمرحلة الأولى ثم تصل لعشر محافظات فى المرحلة الثانية، وفى المرحلة النهائية يتم تغطية جميع محافظات مصر.