video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 10:10 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 2 - 4 -2019

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 10:00 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 2 - 4 -2019 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 2-4-2019.

 

إيقاف تداول 8 شركات

 

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، المهندس للتأمين، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، الوطنية لمنتجات الذرة.

 

البورصة تربح 8.2 مليار جنيه 

 

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعا بعمليات شراء من المتعاملين من المؤسسات المصرية والعربية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 829.701 مليار جنيه.  
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 159 مليون ورقة مالية بقيمة 837 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.3 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.28% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.44%، والعرب على 7.28% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.43% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.56%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 85.5 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 81.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 155.7 مليون جنيه، 19.9 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 15166 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2411 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 19181 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 686 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1747 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 479 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 51 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

 

    

وضمت الأسهم المرتفعة:

 

- الوطنية لمنتجات الذرة بسعر إغلاق 56.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%
 
 
- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 31.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.46%
 
 
- مينا للاستثمار السياحى والعقارى بسعر إغلاق 2.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.33%
 
 
- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 10.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.45%
 
 
- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.36%
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بسعر إغلاق 22.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9%
 
 
- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 12.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.20%
 
 
 - الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بسعر إغلاق 5.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.81%
 
 
 
- غاز مصر بسعر إغلاق 77.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.69%
 
 
 
- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 21.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.62%

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يتجاوز مستوى 15100 نقطة بختام التعاملات

الرقابة المالية تصدر قرارا لتعديل أصول التزامات شركات التأمين

رئيس البورصة يعدل مادتين بقواعد عمل صانع السوق على الأوراق المالية

اسعار الاسهم

اسعار الاسهم المصرية

اسعار الاسهم اليوم

البورصة المصرية

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين

دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة