أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 2 - 4 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 2-4-2019.

إيقاف تداول 8 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، المهندس للتأمين، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، الوطنية لمنتجات الذرة.

البورصة تربح 8.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعا بعمليات شراء من المتعاملين من المؤسسات المصرية والعربية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 829.701 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 159 مليون ورقة مالية بقيمة 837 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.3 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.28% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.44%، والعرب على 7.28% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.43% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.56%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 85.5 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 81.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 155.7 مليون جنيه، 19.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 15166 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2411 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 19181 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 686 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1747 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 479 نقطة.

وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 51 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الوطنية لمنتجات الذرة بسعر إغلاق 56.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%

- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 31.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.46%

- مينا للاستثمار السياحى والعقارى بسعر إغلاق 2.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.33%

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 10.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.45%

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.36%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بسعر إغلاق 22.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9%

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 12.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.20%

- الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بسعر إغلاق 5.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.81%

- غاز مصر بسعر إغلاق 77.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.69%

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 21.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.62%