لجأ قائد طائرة نيوزيلاندية للهبوط اضطراريا أثناء رحلة داخلية من مطار كريست تشيرش إلى مطار دوندين فى نيوزيلندا.

وذكرت" سكاى نيوز" عن موقع "nzherald" النيوزيلانى أن الطائرة بعد أن قطعت تقريبا منتصف الرحلة عادت للأرض مرة أخرى، وهبطت فى تمام الساعة الثامنة مساء، فيما رجح طاقم الطائرة أن يكون سبب الهبوط هو اصطدام الطائرة بجسم غريب أثناء الإقلاع أدى لوجود خلل بالعجلة الأمامية.

وأضاف عدد من الركاب أن الرحلة كانت تسير بشكل طبيعى، وأنهم قطعوا منتصف المسافة وأن الطائرة كانت على علو مناسب للمركبات التجارية.

وذكرت شركة الطيران بأنه سيتم تحويل الركاب إلى طائرات أخرى، ومن يحتاج منهم للإقامة سيتم توفير حجوزات للفنادق.