للمصريين فى الخارج.. قبل توجههك للاستفتاء أعرف أقرب سفارة أو قنصلية

كتب محمود راغب

ينشر "اليوم السابع" موقع مقرات السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وذلك لمشاركة المصريين بالخارج في الاستفتاء على تعديلات الدستورية.



ولمعرفة مقر سفارتك أو قنصليتك يمكنك الدخول على اللينك التالى: http://www.emigration.gov.eg/DefaultAr/Pages/map.aspx وكتابة الدولة مقر تواجدك ويمكنك بعد ذلك معرفة أقرب سفارة أو قنصلية قريبة منك.



وتجري عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.











