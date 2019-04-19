على عبد العال: أحزاب المعارضة شهدت بسلامة ودقة وإجراءات ومناقشة التعديلات الدستورية

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "كنت أحمل هم سلامة الإجراءات وكنت حريصاً عليها كل الحرص، فهذه مسئوليتى المباشرة، والحقيقة أننى حرصت على الالتزام الحرفى والدقيق بنصوص الدستور واللائحة الداخلية، والحمد لله شهدت الأحزاب المعارضة، قبل المؤيدة بسلامة ودقة الإجراءات والالتزام الدقيق بها، والتحدى الآخر كان طول جلسات الاستماع والحوار المجتمعى، لكن أيضاً وفقنا الله فى التغلب على ذلك بفضل التزام النواب بالتقاليد البرلمانية، ولهذا أوجه التحية والشكر لكل زملائى النواب".

جاء ذلك فى أول حوار أجراه الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وذلك بعد إنجاز التعديلات الدستورية.