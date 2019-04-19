ضبط 3908 هاربين من أحكام وتحصيل 89455 جنيهًا فى حملة أمنية بالغربية

الغربية – عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

كما أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3908 هاربين من أحكام، منهم 3 حكم فى جنايات و1055 حكم جزئي، و104 أحكام مستأنف، و2730 حكما فى غرامات، و16 حكما فى مخالفات، كما تم تحصيل 89 ألفا و455 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.