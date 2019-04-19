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ضبط 2000 متر غزل ومعدات صيد مخالفة فى بحيرة البردويل

الجمعة، 19 أبريل 2019 10:48 ص
ضبط 2000 متر غزل ومعدات صيد مخالفة فى بحيرة البردويل قوارب صيد -صورة ارشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين
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أعلنت إدارة بحيرة البردويل بشمال سيناء، اليوم الجمعة، فى بيان لها، ضبط 3 معدات صيد و2000 متر غزل خاص بالصيد بالمخالفة.

وجاء، فى بيان إدارة البحيرة، أنه بناء على تعيلمات اللواء أمجد إبراهيم الراعية مدير عام بحيرة البردويل، ومتابعة تنفيذ قرار منع الصيد ببحيرة البردويل، وتكثيف الدوريات وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء ومحاسبة المخالفين، تم بمجهودات دوريات اغزيوان ضبط 3 معدات صيد و2000 متر غزل، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت إدارة بحيرة البردويل فى بيانها استمرار تحذيرها لجميع المخالفين بتطبيق أقصى عقوبة حال المخالفة بالصيد بالبحيرة خلال فترة المنع.


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