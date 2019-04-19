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صور.. مظاهرة للجاليات المسلمة بالعاصمة الدانماركية ضد حرق المصحف

الجمعة، 19 أبريل 2019 06:14 م
صور.. مظاهرة للجاليات المسلمة بالعاصمة الدانماركية ضد حرق المصحف مظاهرات غاضبة للجاليات المسلمة بساحة حرق المصحف بالدنمارك
كتب - إسماعيل رفعت
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نظم عدد من أبناء الجاليات المسلمة، والمؤسسات الإسلامية بالدانمارك، مظاهرة بالساحة التى حرق به المصحف منذ أيام رافضين السلوك المتطرف والتحريضى ضدهم وضد مقدساتهم.

وشارك فى المظاهرة مئات الرجال والسيدات حيث التقت الجاليات فى الساحة التى حرق بها المصحف ومنها إلى ساحة البلدية وسط كوبنهاجن، وردد المتظاهرون هتافات رافضة للسلوك العدوانى ضد المسلمين.

قال أنور التويمى، منسق الجاليات المسلمة الرافضة للعنف والكراهية، لـ"اليوم السابع"، إن المسلمين يطلبون التعايش فى سلام بأوربا وفى كل أرجاء العالم، وذلك بناء على تعاليم الإسلام الحنيفة، مطالبا الفصل بين حرية الرأى والتعبير وبين إحترام مشاعر الآخرين ومقدساتهم.

وأضاف التويمى، نفاجأ بعدوان علينا، نؤكد أنه ليس سلوك كل الغرب بل بعض المتشددين الذين يرفضون حالة السلام بين مكونات المجتمعات الغربية ويرغبون فى إثارة العنف والبلبلة باستفزاز مشاعر المسلمين لوقوع صدامات نرفضها تماما.

 

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مظاهرات غاضبة للجاليات المسلمة بساحة حرق المصحف بالدنمارك
 
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المتظاهرون
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جانب من المظاهرات
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المتظاهرون يرفعون المصحف
 
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المتظاهرون يتجهون لساحة البلدين
 
أنور التويمى منسق الجاليات المسلمة الرافضة للعنف والكراهية
أنور التويمى منسق الجاليات المسلمة الرافضة للعنف والكراهية

 

 

 

 


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