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صور.. محافظ البحر الأحمر يتفقد استعدادات المقار الانتخابية للاستفتاء على الدستور بالغردقة

الجمعة، 19 أبريل 2019 03:52 م
صور.. محافظ البحر الأحمر يتفقد استعدادات المقار الانتخابية للاستفتاء على الدستور بالغردقة جانب من تفقد المحافظ
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، عددا من المقار واللجان الانتخابية بمدينة الغردقة اليوم، للاطمئنان على الاستعدادات والترتيبات النهائية المنفذة ، ووفقا للخطة التي أعدتها المحافظة استعداداً للاستفتاء على التعديلات الدستورية على بعض مواد الدستور.
 
وأكد المحافظ خلال تفقد المقار الانتخابية، على توافر كافة التجهيزات باللجان ، مشددا على توافر كافة التجهيزات المطلوبة ، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكبار السن وذوي الإعاقة، مشددا على ضرورة المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر هذه التسهيلات طوال أيام الاستفتاء والتواصل الدائم مع قوات التأمين من القوات المسلحة والشرطة وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها. 
 
كما شدد المحافظ، على تواجد كافة مديرى المدارس والمقار التى بها لجان انتخابية وذلك لتوافر كافة التجهيزات ومتابعتها أول بأول. 
 
وأتمت المحافظة استعداداتها للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه أيام 20، 21، 22 أبريل الجاري، وذلك من خلال مراجعة كافة الترتبيات والتجهيزات النهائية على المقار الانتخابية لعدد كبير من اهالى المحافظة وكذلك الوافدين والعاملين بها بجميع المراكز والقرى بنطاق المحافظة، والاطمئنان على جاهزيتها. 
 
رافق المحافظ خلال جولته اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة ورئيس مدينة الغردقة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة. 
 
 
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