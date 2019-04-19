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صور.. أسيوط تختتم احتفاليتها بالعيد القومى بحفل فنى وزفاف جماعى

الجمعة، 19 أبريل 2019 05:25 ص
صور.. أسيوط تختتم احتفاليتها بالعيد القومى بحفل فنى وزفاف جماعى الحفل الختامى لعيد أسيوط القومى
أسيوط - هيثم البدرى
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اختتمت محافظة أسيوط احتفالاتها بالعيد القومى للمحافظة بحفل كرنفالى وحفل زفاف جماعى لعدد 20 عريسًا وعروس من أبناء المحافظة، فضلاً عن تكريم اللواء نبيل العزبى واللواء السيد البرعى، المحافظين السابقين وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية والشبابية، وذلك باستاد أسيوط الرياضى بمدينة الأربعين.

 

بحضور اللواء أركان حرب توفيق خالد سعيد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء نبيل العزبى واللواء سيد البرعى محافظا أسيوط السابقين واللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط واللواء حاتم رياض رئيس فرع جهاز الأمن الوطنى بالمحافظة، والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة والعقيد الدكتور أحمد قدرى أبو حسين بقطاع الأمن الوطنى، والدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون المجتمع وتنمية البيئة ونبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة والعقيد وفقى سعد المستشار العسكرى للمحافظة والعميد اشرف مرسى مدير ادارة المرور والعديد من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية والدينية وأعضاء مجلس النواب والمئات من المواطنين.

 

بدأت الاحتفالية بعرض لطابور الفرق المشاركة ومجموعات رمزية لطلاب الكشافة والشباب والرياضة ومدارس التعليم الفنى والتمريض وفرق الكاراتيه والفنون الشعبية وطلاب الجامعة حاملين الاعلام والرايات وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ثم بدأت فقرات الحفل بفقرة الوحدة الوطنية بمشاركة رجال الدين الإسلامى والمسيحى، وعلى رأسهم الدكتور الشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الاوقاف والأب عاموس نائبا عن الانبا يوأنس مطران الأقباط الأرثوذوكس بأسيوط، ثم بعض العروض الفنية والرياضية لطلاب مدارس التربية والتعليم والشباب والرياضة والأطفال، ثم استعراضات فرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية وفقرات التنورة والتحطيب وعروض رياضية لمختلف الرياضات والألعاب لطلاب كلية التربية الرياضية، ثم فقرة حفل الزفاف الجماعى وفقرات غنائية للمطرب الشاب الفنان حسام فؤاد من فنانى جامعة أسيوط، ثم مصافحة قيادات المحافظة للعرسان والتقاط الصور التذكارية معهم .

 

وأشاد محافظ أسيوط – خلال كلمته – بالتنمية التى تشهدها البلاد وخاصة تنمية الصعيد التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا فى قطاعات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحى والرى والزراعة، مشيرًا إلى أهمية المشاركة السياسية داعيًا جموع الشعب المصرى وأهالى أسيوط، بصفة خاصة، بالنزول للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

وتم خلال اللقاء تقديم بعض الكلمات للشباب ولمقررة المجلس القومى للمرأة بالمحافظة للتحدث عن أهم الإنجازات التى شهدتها البلاد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وخاصة المتعلقة بتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا والدفاع عن حقوقها المشروعة، مشيدة بجهود محافظ أسيوط فى تنفيذ مبادرات أسيوط بلا امية وأسيوط بلا ثأر وغيرها من المبادرات المجتمعية الهامة، والتى أصبح مجتمعنا فى أشد الحاجة لها.

 

وفى نهاية الاحتفالية، تم كرم محافظ أسيوط اللواء نبيل العزبى واللواء السيد البرعى، المحافظين السابقين، ثم قائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومنحهم درع المحافظة تقديرًا لجهودهم فى النهوض بكافة قطاعات المحافظة ودعم مسيرة التنمية، كما تم تكريم عمداء كليات التربية النوعية والفنون الجميلة والمخرج المسرحى للاحتفالية محمد جمعة ومدير هيئة تنشيط السياحة ورؤساء مراكز أبوتيج والبدارى، ومنحهم وسام المحافظة، فضلاً عن تكريم الفائزين فى مسابقة الاحتفالية من الشباب والأطفال المتميزين ومنحهم الأوسمة التذكارية ومنح قائد المنطقة الجنوبية الدرع التذكارى لمحافظ أسيوط تقديرًا لجهوده فى استكمال مسيرة التنمية بالمحافظة وإعادتها كعاصمة للصعيد.

الحفل الختامى للعيد القومى للمحافظة (1)
 

 

الحفل الختامى للعيد القومى للمحافظة (2)
 

 

الحفل الختامى للعيد القومى للمحافظة (3)
 

 

الحفل الختامى للعيد القومى للمحافظة (4)
 

 

الحفل الختامى للعيد القومى للمحافظة (5)
 

 

الحفل الختامى للعيد القومى للمحافظة (6)
 
الحفل الختامى للعيد القومى للمحافظة (7)
 

 

الحفل الختامى للعيد القومى للمحافظة (8)
 

 

الحفل الختامى للعيد القومى للمحافظة (9)
 

 

الحفل الختامى للعيد القومى للمحافظة (10)
 

 

الحفل الختامى للعيد القومى للمحافظة (12)
 

 

الحفل الختامى للعيد القومى للمحافظة (13)
 

 

الحفل الختامى للعيد القومى للمحافظة (14)
 

 

الحفل الختامى للعيد القومى للمحافظة (18)
 

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