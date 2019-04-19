صوامع الشرقية تستقبل 516 طن قمح فى الأسبوع الأول منذ بدء موسم الحصاد

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنتظام سير عملية توريد الأقماح للصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة، مشيراً إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2019 ، حتى اليوم بلغت 516 طن و312 كيلو قمح، لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 221 طن و440 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة .

وأضاف المحافظ ، أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحية وسليمة، موضحا أن إجمالي عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لإستقبال القمح لهذا العام هي 51 صومعة و شونة مطورة حكومية وقطاع خاص تكفي لإحتياجات المحافظة من القمح ،لافتاً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 389 ألف و690 فدان .

وأشار محافظ الشرقية، أنه تم تحديد عدد 12 نقطة تجميع، بالإضافة إلي 4 نقط تجميع تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، فضلا عن 51 صومعة وشونة وبنكر بنطاق المحافظة ، مشيرا إلي تم رفع كفاءة بنكر العاشر من رمضان وزيادة قدرتة الاستعابية، بالإضافة إلي إتباع الوسائل الصحيحة في التخزين للحفاظ علي المحصول من الهدر والتلف .

وناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث مشاكل، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول ، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في كميات القمح الموردة بعد عمليات الحصاد بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وفي السياق ذاته ، إفتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مسجد "أبو زيد كريم" بقرية الحلبي التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق والمقام بالجهود الذاتية بتكلفة 4 ملايين و600 ألف جنيه، ومقام على مساحة 600 متر مربع ومكون من طابقين ويتسع لـ 2000 مصلي ويضم مكتبة إسلامية ومصلى ومتئذنتين بإرتفاع كل واحدة 45 متر وقبة علوية بإرتفاع 8 متر، بإرتفاع 8 متر قطرها 6 م.