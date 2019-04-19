شاهد.. تويتر يَفضح صحفي قطري يصف نفسه متخصصاً في الشأن المصري

دعم قطر للإرهاب بات مكشوفاً رغم المحاولات الفاشلة للتستر علية وأخرها محاولات صحفي قطري حاول أن يغطي علي دعم بلادة للإرهاب لكنه كان الدليل علي دعمها ، وهو الصحفي جابر المري مدير تحرير صحيفة العرب القطرية ، الذي سجلت صفحتة علي تويتر أرشيفاً من التغريدات التي تورط بلادة .

حيث غرد : لجماعة " بوكو حرام " الإرهابية والتي يصفها بأنها تنصر المسلمين وكتب : "جماعة " بوكو حرام " في نيجيريا تنتفض نصرة لمسلمي أفريقيا الوسطي ، ترقبوا تقارير عالمية صمتت طويلاً بوصفها بالإرهاب كما حدث بسوريا ".

كما دعم الصحفي القطري جبهة النصرة " تنظيم القاعدة في بلاد الشام " بأكثر من تغريدة ومع الترويج لها كان يتنبأ لها بالنصر حيث كتب :" يبدو إن إنجازات جبهة النصرة ستغير مجري الأحداث علي الأرض وستغيير قواعد اللعبة العسكرية والسياسية في تعاطي العالم مع سوريا "

هذا بخلاف حملات جمع التبرعات التي كان يدعمها وحملات النفير التي كان يدعمها في سوريا ، وعند الإعلامي القطري " صناديق الإقتراع ليس لها داعي لو ما كان السلاح يحميها " .

فضائح الصحفي القطري الذي يصنف نفسة خبير في شئون الشأن المصري لا تقف عند هذا الحد فسبق وغرد مهدداً في حالة سقوط المعزول مرسي ستنفجر ثورة في جميع الدول الإسلامية .





وكان أبرز الشخصيات التي تقوم بالترويج لحسابات شخصيات متطرفة علي السوشيال ميديا من بينها الإرهابي الليبي الصلابي .