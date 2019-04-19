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سفير سوريا يعلق على احتمال انضمام رعاة جدد لأستانة: الموضوع قيد التداول

الجمعة، 19 أبريل 2019 04:41 م
سفير سوريا يعلق على احتمال انضمام رعاة جدد لأستانة: الموضوع قيد التداول مباحثات أستانة ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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قال السفير السورى فى موسكو رياض حداد اليوم الجمعة، إن مسألة انضمام رعاة جدد إلى عملية أستانة حول التسوية السورية، مازال قيد المناقشة.

وأضاف حداد لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية "هذا الموضوع حتى الآن قيد التداول نحن لم نصل إلى نتيجة من هذا النوع، لذلك لا استطيع التعليق على هذا الموضوع".

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى وقت سابق أن "ثلاثية أستانة تحافظ على اتصالات وثيقة مع البلدان الإقليمية والمنظمات الدولية المهتمة بالتسوية السورية... وتلقينا من بعض الدول طلبات للانضمام لصيغة أستانا بصفة مراقبين... وفى هذا الصدد، أوعزنا لوزراء خارجية بلداننا بإيجاد إمكانية منحهم مثل هذا الوضع.

وتعمل روسيا إلى جانب شريكتيها الرئيسيتين فى إطار صيغة أستانة (تركيا وإيران) والمبعوث الأممى الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستورى فى سوريا، وفى سبتمبر عام 2018 وافق ممثلو الدول الثلاث على قوائم المشاركين فى اللجنة من الحكومة السورية ومن المعارضة.

 


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